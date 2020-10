Capri. Il virus non ferma il Natale: illuminazioni in piazzetta.

Il campanile, la piazzetta di Capri ed il Grand Hotel Quisisana saranno illuminati in versione natalizia.

Il comune isolano, infatti, ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse a presentare un progetto di video mapping con tema il Natale.

Suggestioni visive animate che possano far vivere con un’ottica artistica l’atmosfera delle festività più attese e amate dell’anno attraverso i luoghi simbolo del centro storico dell’isola azzurra. L’amministrazione comunale, nell’ambito delle attività di sostegno e promozione del turismo ha avviato, così, un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di acquisire un progetto artistico di video mapping da realizzarsi in occasione delle prossime festività natalizie che accompagneranno isolani e vacanzieri all’arrivo del 2021. Agli interessati è stato chiesto di presentare una proposta di realizzazione e messa in opera di uno spettacolo di video projection mapping a tema natalizio da realizzarsi nella piazza Umberto I di Capri (con valorizzazione della torre campanaria) e al Grand Hotel Quisisana sulla facciata su via Camerelle all’incrocio con Via Vittorio Emanuele. “Il prodotto dovrà essere completamente personalizzato è stato richiesto dal comune di Capri – sulla base delle caratteristiche architettoniche delle superfici interessate, previa mappatura grafica delle stesse, e integrato con animazioni ed effetti speciali 3D. In relazione alla dimensione artistica verrà considerata la coerenza con l’identità socio-culturale dell’isola, oltre che il curriculum delle professionalità impegnate nel progetto”.

La valutazione, secondo quanto specificato nell’avviso, avverrà nel complesso e separatamente. In questo modo l’amministrazione comunale di Capri se dovesse ritenere parzialmente meritevole una o più proposte si riserva la facoltà di acquisire prestazioni e servizi disgiuntamente.

Fonte Metropolis