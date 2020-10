Capri ed Anacapri, è ripresa l’attività di esecuzione dei tamponi domiciliari alla popolazione dell’isola azzurra

La città di Capri, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “Il Distretto Sanitario di Base n.24/73, in cui rientra l’Isola di Capri , ha comunicato che dal 20/10/2020 è ripresa l’attività di esecuzione dei tamponi domiciliari, a cura del personale sanitario del Distretto nella persona della Dott.ssa Maria Elena Porciello, alla popolazione caprese ed anacaprese, previo inserimento in piattaforma, da parte dei Medici di Medicina Generale, dei soggetti sintomatici, sospetti e contatti stretti, in modo tale da poter effettuare una corretta indagine epidemiologica e contenere cosi la diffusione del Covid ed il contagio tra le persone”.