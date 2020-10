Capri. Depositato il bilancio: ora la parola al consiglio. Depositato il bilancio di previsione del Comune di Capri, la prossima settimana in programma il consiglio per l’approvazione. Il documento, completo dei relativi allegati e della relazione dell’organo di revisione, sarà visionato e portato nella seduta di consiglio comunale in calendario la prossima settimana. L’assemblea, convocata dal presidente del consiglio comunale Ludovica Di Meglio, prevede per la discussione sul punto all’ordine del giorno dell’approvazione del bilancio del bilancio un intervento dell’assessore al bilancio Salvatore Ciuccio che presenterà una relazione. Il via libera al “conto annuale” del Comune di Capri, slittato come nel resto dei Comuni per la straordinarietà degli eventi portata dalla pandemia, sarà, dunque, il modo per impiantare la strategia economica e di investimenti nel futuro del comune caprese. Tra le forme di spese decise dall’ente ci sarà spazio per la manutenzione delle strade, in particolare per quelle pedonali che a Capri si presentano con delle caratteristiche molto originali ma che richiedono interventi a regola d’arte soprattutto per quanto concerne i basolati e i lastricati che sono straordinari sia dal punto di vista estetico che della manutenzione. Il bilancio portato in discussione la prossima settimana contiene, inoltre, le principali decisioni in materia di investimenti presenti e futuri per quanto concerne le infrastrutture ed i servizi del territorio all’ombra dei Faraglioni, con un’attenzione agli interventi necessari a mantenere standard qualitativi elevati per una Capri che dovrà ripartire, come tutte le località turistiche, proprio dal terziario nel 2021 con l’auspicio che sia un anno meno complesso e durante il quale si potrà di nuovo poggiare le fondamenta dell’economia locale sul polmone unico dell’economia di Capri, ovvero l’indotto che deriva dal concetto di “tour”.

Fonte Metropolis