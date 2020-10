Capri-Anacapri, fronte comune dei sindaci: ecco la nota a De Luca per la riapertura delle scuole

Capri e Anacapri. I rispettivi sindaci Marino Lembo e Alessandro Scoppa inviano una nota al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – oltre che all’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini-, circa la chiusura delle scuole causa Covid-19 fino al 30 ottobre per il “livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”.

I sindaci dei comuni isolani, così come altri primi cittadini del territorio, non ci stanno e chiedono la riapertura delle scuole e l’autorizzazione della didattica in presenza.

Di seguito la nota integrale.