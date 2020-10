CantaNapoli al lotteria d’Agnano 2020

Canta Napoli ad Agnano. Nel primo lotteria del Covid 19 in mezzo a tante difficoltà una gioia per gli appassionati dell’ippica napoletana. Nella gara finale ha stravinto Zacon Gio, il campione che ha per nonno Varenne ed i cui propetari sono tutti napoletani. Zacon Gio di proprietà di Giuseppe e Giovanni Franco commercianti di Barra, è stato allevato da Antonio Somma su prati del Garigliano ed è stato guidato da Roberto Vecchione, driver nato ad Aversa. Dopo un inizio in cui Vivid Wise grift prendeva il vantaggio il cavallo guidato da Vecchione, prendeva la scia del battistrada e doveva anche guardarsi alle spalle da Bille da Monthon. Alla prima curva però il nostro Zacon Gio superava ogni ostacolo veniva lasciato libero dal suo driver e superava Vivid Wise Grift prendendo il largo e conducendo la gara fino alla fine. Resisteva anche al ritorno di Face Time Bourbon e per gli altri c’era solo il tempo di morire sportivamente. Vinceva Zacon Jo mandando in estesi la torcida napoletana. Neanche il Covid -19 fermava la gioia di un popolo che trovava prima nel Napoli e poi in Zacon Jo il modo di dimenticare i problemi e gioire per un giorno. In definitiva Zacon Gio ha trottato da 1’10’5, Face Time è giunto secondo, terzo Vivid Wise As e quarto Vernissage Grif. Foto 3 di 8