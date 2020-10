Campania. Mirabella Eclano verso il lockdown. Ancora contagi da covid a Mirabella Eclano. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco Giancarlo Ruggiero tramite un post sulla sua pagina Facebook: L’Asl mi ha comunicato n. 88 tamponi degli oltre 400 eseguiti lunedì in modalità drive-in. L’elevato numero di tamponi giunti in questi giorni nei laboratori della Biogem di Ariano Irpino ha rallentato le operazioni di laboratorio. Su 88 tamponi processati risultano positive 16 persone che sono state già tutte avvisate. Anche se la percentuale potrebbe sembrare elevata, e’ un numero di positivi che ci aspettavamo, in quanto nell’elenco vi sono tutte persone che sono state a contatto con altre già positive. In questo elenco non vi sono ragazzi, ne’ delle scuole di Mirabella ne’ di quelle di Calore. Domani spero di ricevere il risultato dei restanti tamponi eseguiti a Mirabella Eclano. In ogni modo vi terrò aggiornati costantemente.

Intanto, sono stati eseguiti 40 tamponi a domicilio. Per fortuna tutti negativi.