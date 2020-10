CAMPANIA, INCIDENTE SULLA SS162 NC ‘ASSE MEDIANO’ AD ACERRA (NAPOLI)

Sulla strada statale 162 NC ‘Asse Mediano’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 31,000, in corrispondenza di Acerra in provincia di Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto un motociclista. Il traffico in direzione Acerra è temporaneamente deviato con indicazioni in loco.

Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile