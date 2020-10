Campania, focolaio covid in una casa di riposo. Tamponi in tutte le residenza per anziani

La Regione Campania teme un ulteriore aumento di contagi e ha disposto per questo i tamponi per tutti gli ospiti delle rsa, le oltre 50 residenze sanitarie che ospitano gli anziani, inevitabilmente esposti a rischi maggiori. Con un provvedimento di «assoluta urgenza», riporta Il Mattino, diramato nel pomeriggio di ieri dall’unità di crisi.

Affidato alle Asl, lo screening di massa va ripetuto a cadenza settimanale ed è adottato in considerazione di quanto sta accadendo qui e nel resto d’Italia: c’è infatti un focolaio in corso a Saviano, all’ombra del Vesuvio, che ha già fatto una vittima e registrato 21 positivi. “È qui, a Madonna dell’Arco, con 50 positivi e 11 morti, che si è avuto il primo focolaio in una rsa della regione», ricorda Antonio Coppola, il commissario chiamato a gestire l’emergenza Covid in tutte le rsa e le case per anziani del territorio di competenza dell’azienda sanitaria locale, dove si è registrato un altro cluster a Santa Maria del Pozzo; 23 positivi.

Ora Saviano, nonostante le misure rigorose adottate. «Tre dei 21 pazienti positivi – spiega Coppola – sono stati trasferiti in ospedale, mentre gli altri sono isolati in un piano della struttura. Ma sono finiti fuorigioco anche sette operatori, causa Covid: sostituiti da personale inviato dalla Protezione civile». Rinforzi preziosi per non fermare l’assistenza. «Con le nuove disposizioni regionali, sono 1500 i tamponi a settimana da eseguire. Sotto monitoraggio anche i privati accreditati e le case di riposo, sottoposti agli stessi controlli», precisa Coppola, in ufficio fino a sera, affiancato da una squadra di sei medici. Intanto, negli ambulatori dei medici di famiglia e nei distretti sanitari inizia in anticipo la campagna di vaccinazione anti-inflluenzale, dando la prioriotà agli ultra65enni, e nei Comuni con un’impennata di casi si muovono giunta e amministrazione. A Scafati, ad esempio: da oggi il sindaco Cristoforo Salvati chiude i quattro centri per anziani.