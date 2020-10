Campania, domani sciopero CUB: trasporti a rischio in tutta la regione

La Confederazione Unitaria di Base comunica che domani in concomitanza con lo sciopero generale ci potrebbero verificare dei disagi nei trasporti pubblici locali.

La condizione di sofferenza che spingono i lavoratori del settore in Regione Campania a dover lavorare in condiziono al limite del normale fanno presagire una forte adesione da parte dei lavoratori. La CUB Campania è consapevole che non sarà una sola astensione al lavoro a risolvere il problema della sicurezza sul lavoro del settore, ed è per questo che si chiede alle autorità competenti di pensare in primis per una volta alla salute dei lavoratori e non al profitto. Sono sempre più i lavoratori del settore, che risultano positivi al covid per le condizioni precarie e disperate in cui devono operare.

Non è più tollerabile pensare che siano sempre loro a dover pagare il peso maggiore in questa crisi. Nei prossimi mesi il rischio è che il peso della pandemia venga scaricato sulla sola pelle dei lavoratori.