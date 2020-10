Campania, crisi Covid: boom di istanze per i bonus promossi dall’Ebtc

Regione Campania. Sono già numerose le richieste di bonus per i lavoratori del turismo messi a disposizione dall’Ente Bilaterale del Turismo della Campania (Ebtc): oltre 800 le istanze pervenute nella prima giornata di apertura del bando. Segno che la misura, diretta a cassintegrati, stagionali e figli dei dipendenti delle imprese turistiche aderenti all’Ebtc, è molto apprezzata dai lavoratori e dalle aziende che aderiscono.

Sul punto si ricorda che le organizzazioni costituenti il tavolo delll’Ebtc, sia per la parte datoriale (Federalberghi, Fiavet, Fipe, Faita e Sib) sia per quella sindacale (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) – sono organizzazioni confederali che aderiscono alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del settore.

«La nostra sensibilità e vicinanza ai lavoratori è concreta – sostiene la presidente Luana Tuoro – e, nei limiti delle possibilità dell’Ebtc, rappresenta una prima risposta alle loro esigenze in questa fase di emergenza economica. È davvero incomprensibile, in questo momento, leggere di polemiche sollevate da altre sigle sindacali che applicano contratti pirata e ledono i diritti dei lavoratori, non conoscono il bando e diffondono informazioni sbagliate attraverso i social network».