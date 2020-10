Campania, coprifuoco e divieto spostamenti tra province: ecco l’autocertificazione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come ben sappiamo ha firmato l’ordinanza numero 82, che contiene nuove indicazioni su mobilità, coprifuoco, scuola e istituisce una «zona rossa» nel Comune di Arzano.

Tornano i divieti, tornano i controlli serrati, ed è la stessa cosa anche per la dichiarazione sugli spostamenti che ci ha accompagnato durante tutto il lockdown della primavera 2020, ma che non è mai andata in vacanza

CLICCA QUI per scaricare l’autocertificazione.

Dal 23 ottobre in Campania saranno vietati gli spostamenti tra province, salvo gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità. Il divieto è rivolto «ai cittadini campani», che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. «È in ogni caso consentito – si legge nell’ordinanza – il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale».