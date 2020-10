Calciopoli al Tar -La Juventus è “in  attesa della fissazione dei ricorsi al Tar” per i due scudetti

Calciopoli al Tar – Andrea Agnelli

La Juventus è “in attesa della fissazione dei ricorsi al Tar” per i due scudetti di Calciopoli. Fonte Repubblica

La questione torna d’attualità dopo le risposte del presidente bianconero, Andrea Agnelli, alle domande dei soci in vista dell’assemblea in programma oggi presso la sede della Continassa.

Non più all’Allianz Stadium, scelta obbligata per i problemi di sicurezza legati al Covid 19. Assemblea in cui i soci saranno rappresentati da un delegato, con le consuete domande anticipate ai giorni precedenti e inviare via fax dagli azionisti.

Tra queste quella di Andrea Danubi, che ha riaperto la questione Calciopoli, tema su cui la società bianconera non getta la spugna in attesa del ricorso al Tar:

“Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto – si legge nella risposta -. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al Tar che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”.