Calcio, vince il Sorrento per 2-1 con la Fidelis Andria e si porta a 7 punti in classifica

Vince il Sorrento in casa, allo Stadio Italia, dove col risultato di 2-1 batte la Fidelis Andria che era riuscita per sette minuti a conservare anche il pareggio. Un primo tempo che regala emozioni e che vede la compagine sorrentina andare in vantaggio al 25′ con uno straordinario goal di Camara, giovane centrocampista francese, nuovo acquisto dei rossoneri che, all’esordio dal 1’, trova la via della rete approfittando di un rimpallo dopo una bella combinazione con Masullo: il suo fendente diretto all’angolino in basso alla destra del portiere avversario lo lascia di stucco. Il primo tempo finisce sull’1-1: da rimarcare la splendida prestazione di Cunzi che si è reso pericoloso al 17′ con un bel contropiede di cui Liccardi non ha approfittato ed al primo minuto di recupero in cui spizza di testa e sfiora la rete del 2-0. Il secondo tempo Evan Cunzi riprende da dove aveva lasciato: con una serpentina entra in area, salta due avversari e lascia partire un gran tiro che si spegne di poco al lato. Di notevole importanza anche la giocata di Camara! L’autore del vantaggio rossonero riconquista una gran palla al 59′, al limite della propria di rigore, salta il primo uomo con un sombrero sopraffino e poi porta palla per 60 metri. Fa fuori uno dopo l’altro quattro avversari con finte ubriacanti e conquista un calcio d’angolo, non sfruttato dai compagni. Al 70′ Prinari sfrutta al meglio una carambola in area di rigore e, a tu per tu con Scarano, sigla la rete del pareggio. Passano solo 7 minuti, però, che stavolta Cunzi non fallisce e con uno scavetto beffa il portiere avversario, complice la deviazione di un difensore. Gli ultimi minuti sono da brividi per il Sorrento che deve contenere l’attacco avversario ed il desiderio di agguantare il pareggio: all’85 Prinari, su calcio di punizione, lascia partire una gran botta da oltre 30 metri, di poco alta. Un minuto dopo il Sorrento è in inferiorità numerica: rosso diretto per Maranzino, da poco entrato in campo. Al 90′ la lavagnetta dell’assistente mostra 6’ di recupero ma Camara rende meno faticosa l’attesa del fischio finale: al 92′ s’inventa un lancio geniale per Alfonso Gargiulo, che trova la difesa avversaria piazzata male ed ha la meglio in un duello con l’estremo difensore dell’Andria ma da posizione defilata, a portiere battuto, spara alto. Vince dunque il Sorrento che supera la Fidelis grazie alle reti di Camara e Cunzi e sale a quota 7 punti in classifica, conquistando la seconda vittoria (entrambe per 2-1) tra le mura amiche dello Stadio Italia.