Calcio, Under 16 trasferta vittoriosa dei granata in Ciociaria, la Salernitana batte il Frosinone per 3-1

La Salernitana Under 16 parte bene dopo il turno di riposo e va a vincere a Frosinone per 3-1. Un avvio di partita non facile per i granatini che passano in svantaggio quasi subito, esattamente al 6′ grazie ad una rete di Voncina. Al 33′, però, ci pensa Celia a pareggiare momentaneamente i conti ed a chiudere il primo tempo sul risultato di parità. La ripresa stavolta è malevola per la squadra ciociaria perché al 9′ c’è Castellano a firmare il goal per i campani ed al 29′, Birra sigilla definitivamente l’esito del match: Frosinone-Salernitana 1-3.