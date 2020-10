Calcio, Stravince il Sorrento Futsal in casa del Moschiano con un risultato di 5-2

Stravince il Sorrento Futsal in casa del Moschiano con un risultato di 5-2 per la squadra rossonera. Apre il match uno splendido goal di Enrico Cafiero al ‘6, mentre i padroni di casa riescono ad agguantare il momentaneo pareggio al ’22 con Paolillo; neanche il tempo di esultare che un minuto dopo Jonathan Garello riporta in vantaggio i costieri che terminano dunque il primo tempo sul risultato di 1-2. Inizio secondo tempo scoppiettante per il Moschiano che al ‘9 ritrova il pari sempre con Paolillo; da quel momento, però, è solo Sorrento Futsal: al ’18 e al ’20 Cafiero sigla 2 reti e al ’31 ci pensa Garello ad archiviare la pratica. Finisce così la partita: il Sorrento Futsal batte il Dalia Management Moschiano per 5-2.