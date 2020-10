Calcio, Sorrentino lascia il Racing Capri. L’estremo difensore è alla ricerca di una nuova destinazione

Il Racing Capri saluta il giovane portiere Alfonso Sorrentino, approdato sull’Isola Azzurra lo scorso 19 agosto. Come anticipato dai colleghi di SportCampania, l’estremo difensore, classe 1999, è riuscito a disputare due gare di Coppa Italia dilettanti da titolare per poi decidere di abbandonare il club biancoverde alla volta di una nuova destinazione che non è ancora nota. Sorrentino è cresciuto nei settori giovanili di Avellino e successivamente della Juve Stabia e, nonostante la sua giovane età, ha maturato esperienza tra le fila del Solofra, Grumentum, Sarnese e Gragnano, oltre al Vis Ariano.