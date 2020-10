Calcio, Sant’Agnello Promotion: piccoli ragazzi crescono sotto l’occhio attento dell’Udinese

Il Sant’Agnello Promotion è affiliato all’Udinese: giovani che crescono e si approcciano al mondo del calcio sotto l’occhio attento dei professionisti della squadra bianconera del Nord-Est d’Italia. Come comunicato dalla società: “Appuntamento Mensile con il Mister Luigi Cuomo, istruttore qualificato dell’Udinese Accademy. Per la nostra grande famiglia sono questi gli appuntamenti più importanti. Confrontarsi con realtà diverse dalla nostra, la possibilità di crescere come società e valorizzare i nostri ragazzi arricchendoli di esperienze formative che vanno anche al di là del semplice giocare a calcio”.