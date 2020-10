Calcio, San Vito Positano in quarantena. Dopo due casi di positivà al Covid si aspetta l’esito dei tamponi alla squadra

I ragazzi del San Vito Positano sono in quarantena. Dopo che due tesserati del club, uno di Positano e l’altro di Praiano, sono risultati positivi al Covid, tutti i calciatori stanno provvedendo a farsi il tampone. Qualcuno lo ha già effettuato privatamente con esito fortunatamente negativo ed in attesa della conferma dalla Asl e qualcun lo effettuerà nei prossimi giorni. “Questo è un anno molto difficile nonostante tutte le accortezze nell’osservanza dei rigidi protocolli e stiamo notando che hanno delle grandi problematiche al riguardo anche i campionati dilettantistici”, queste le parole del Presidente Antonio Guida che prosegue: “faremo il possibile per continuare ad essere ligi ed a rispettare tutte le regole del caso.