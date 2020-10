Calcio, Ronaldo negativo al tampone. Potrebbe tornare in campo contro lo Spezia

Dopo aver saltato tre gare, due di campionato e quella di Champions League contro il Barcellona, Cristiano Ronaldo è risultato negativo al tampone. Dunque l’attaccante portoghese torna a disposizione di mister Pirlo e potrebbe essere presente in campo già con lo Spezia. Di seguito il comunicato della società bianconera: “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.