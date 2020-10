Calcio, rinviata la partita tra Islanda ed Italia U21 dopo la positività al Covid 19 di due giocatori ed un membro dello staff

La Uefa ha rinviato la partita tra Islanda e Italia Under 21, prevista per le 17.30 di oggi pomeriggio, a causa della positività di due calciatori e di un membro dello staff italiano. La decisione è stata presa dalle autorità islandesi. Gli azzurri che inizialmente sarebbero dovuti rimanere in quarantena a Reykjavik, rientreranno invece in Italia con 2 aerei diversi: uno con i negativi, l’altro con i 3 positivi. Dopo Bastoni e Carnesecchi (rimasti a casa dopo l’esito del primo tampone), sono emerse le positività di altri due calciatori e di un membro dello staff della Nazionale Under 21. Si tratta di Matteo Gabbia, difensore del Milan, e Alessandro Plizzari, portiere della Reggina in prestito dai rossoneri. Uno dei calciatori positivi è sintomatico ed è curato dallo staff medico della Nazionale. Sono risultati positivi ma con bassa carica virale gli altri due, già sottoposti a un secondo tampone. Il resto della delegazione era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall’inizio del raduno.