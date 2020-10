Calcio, rinviata la partita Angri – Vico Equense! Il Covid colpisce ancora i grigiorossi

Terza partita rinviata per l’Angri che questa volta avrebbe dovuto ospitare il Vico! Ancora una gara rinviata. Ancora una partita che salta a causa del Covid. In casa Angri si conta il terzo positivo in due mesi e la gara interna con il Vico Equense non si giocherà. La società aveva lavorato per organizzare nei dettagli il ritorno al Novi in piena sinergia con i gestori dello stadio, che avevano provveduto alla numerazione della tribuna garantendo l’utilizzo di 236 posti nel rispetto delle direttive governative. Esordio in campionato che viene rimandato e la sfida con il Vico che si aggiunge alle altre gare da recuperare con il Costa d’Amalfi e l’Agropoli.