Calcio, Paratici insulta l’arbitro durante Crotone-Juve. Multa di 10mila euro per lui

La Juve pareggia a Crotone lo scorso sabato e non prende bene le decisioni arbitrali durante il match! Questa non è una novità ma diventa una news il fatto che sia stato multato Fabio Paratici, dirigente del club bianconero per insulti agli arbitri. Lo ha reso noto il Giudice Sportivo della Lega Serie A: “In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge nelle motivazioni del Giudice Sportivo. A Paratici dunque è stata comminata una multa di 10mila euro.