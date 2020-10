Calcio, operazione riuscita per Damiano Lia, terzino destro della Juve Stabia

Damiano Lia, terzino destro della squadra stabiese è stato operato quest’oggi per una sclerosi piatto tibiale. Come comunicato dalla società, l’operazione è perfettamente riuscita: “Oggi abbiamo ricevuto una lieta notizia dal Dottor Carlea che ha operato il nostro Damiano Lia per sclerosi piatto tibiale (nucleo di ossificazione) con la sicurezza di rivederlo presto tra i calciatori a disposizione di mister Padalino. Lia, dopo un periodo di degenza, verrà seguito dallo staff medico gialloblù guidato dal dottor Giuseppe Del Vecchio”.