Calcio, omaggio della Turris al sindaco di Avellino

E’ tempo di recupero per Avellino e Turris, che si ritrovano allo stadio “Partenio” per riprendere il match della prima giornata del girone C di Serie C, interrotto per pioggia al 9′ del primo tempo il 27 settembre. Due squadre avversarie sul campo ma due società legate da un’amicizia e da una solidarietà dimostrata quando questa estate la Turris, neopromossa in C, ha avuto problemi con lo stadio da ristrutturare e ha trovato disponibilità in quello Irpino. Così, al termine del primo tempo del match disputatosi oggi, i corallini hanno reso un omaggio al primo cittadino di Avellino: “La Turris non dimentica la disponibilità data dal sindaco di Avellino lo scorso luglio nella ricerca di un temporaneo stadio “in deroga”. Nell’intervallo di AVELLINO-TURRIS consegnato un omaggio al sindaco Festa nel segno della tradizione torrese dell’incisione su cammeo”.