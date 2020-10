Calcio, Nicolas Bubas e Roberto Codromaz: “Ad Avellino per vincere”

In vista della partita contro l’Avellino, i neo acquisti gialloblù Nicolas Bubas e Roberto Codromaz si presentano in conferenza. Nicolas Bubas: “Posso coprire diversi ruoli in avanti, sono a disposizione della squadra e del mister e darò sempre il massimo! Il motivo per cui sono qua è perché la società e la città sono piazze importanti. A giocare a sinistra mi sono trovato benissimo: era la prima volta che lo facevo perché per essere una punta centrale serve più fisicità, io vado meglio a sinistra o a destra. Sono arrivato qui la settimana scorsa e fisicamente non sono al 100%, i miei compagni si allenano da più tempo insieme e stanno meglio di me. Andremo ad Avellino per vincere”.

Roberto Codromaz: “Troest ed Allievi sono calciatori di esperienza, di categoria superiore dai quali posso solo imparare per mettere in difficoltà il mister. Fisicamente sto bene perché, avendo fatto il ritiro a Trieste ero un po’ più avanti dei miei compagni. Il mister mi ha messo avanti e sono contento di aver contribuito alla rete di Romero spizzando il palla e facendogliela arrivare. Questa è la mia prima esperienza al sud, ma me l’avevano consigliato in tanti; anche i tifosi mi scrivevano e sono contento della scelta fatta. L’Avellino è forte ma noi possiamo giocarcela con chiunque anche se l’aiuto dei tifosi è fondamentale. Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Il gruppo si sta formando, dobbiamo acora conoscerci meglio ma dobbiamo puntare ai play off come obiettivo. Amo più la difesa a 3 per giocare senza timore di sbagliare perché si ha più copertura dietro ma nella mia carriera ho più esperienza con la difesa a quattro”.