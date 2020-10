Ounas al Cagliari . Ormai è fatta. Sky Sport riporta una cessione che era nell’area da parecchi giorni. Ecco come viene riportata la cessione del talentuoso ma mai esploso alle pendici del Vesuvio:” Il Cagliari sta chiudendo l’affare Adam Ounas. L’attaccante algerino in uscita dal Napoli arriva in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni più bonus”.