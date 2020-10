Calcio, Morrone e Marzuillo salutano la Sorrento Academy

Parole di commiato e di tanta soddisfazione quelle usate da Academy Sorrento quando saluta qualche suo allievo che spiega le ali e vola in altri importanti club. E’ il caso, questa volta, di Morrone e Marzuillo: “Mariano Morrone e Matteo Marzuillo accademici per sempre. I due talentuosi centrocampisti si sono ritrovati questo weekend sul terreno di gioco, dopo aver entrambi compiuto la propria trafila in maglia rossonera. I ragazzi classe 2004, hanno salutato lo Stadio Italia, Morrone prima Marzuillo poi, alla luce del rispettivo percorso di crescita sportiva che ne ha lustrato le qualità agli occhi di società professionistiche. Mariano ha sposato la causa della Salernitana, mentre Matteo è di recente passato al Benevento.L’immagine racchiude a pieno lo spirito AcademySorrento che resta, intatti, nei campioni pur a distanza di luoghi e tempi. Ritrovarsi, tra aneddoti e freschi ricordi, con il pensiero rivolto ai sacrifici fatti con noi, e ai tanti altri che verranno nella loro felice esperienza. Sorrento è sempre casa vostra, portatela sotto le vostre divise. Mariano e Matteo, cinque rombi per la vita”.