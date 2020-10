Calcio, mister Fusco: “Il successo di Taranto ci permetterà di lavorare bene e di migliorarci ancora”

Il Sorrento ha avuto un inizio campionato strepitoso: dieci punti in quattro partite. Tutto ciò è dovuto alla società solida, al grande lavoro del ds Amodio ed a mister Luca Fusco che ha saputo dare un’impronta di gioco valida ai suoi uomini. Intervistato dai colleghi de Il Mattino, il tecnico rossonero ha affermato: «Siamo felici di questo momento. Il giudizio non può che essere positivo per questo va dato merito ai miei calciatori che si allenano con voglia e disciplina seguendo le mie indicazioni con determinazione e puntuale applicazione. Stanno raccogliendo i primi frutti del lavoro settimanale. Sappiamo che la strada è ancora molto lunga e difficile, ma aver superato due sfide importanti con Fidelis Andria e Taranto rappresenta una valida credenziale che consolida fiducia e serenità, due vittorie con formazioni di vertice. Speriamo di dare seguito a questi primi risultati importanti, ma per un bilancio esaltante è ancora troppo presto. Questa squadra è nata da un gruppo sano, composto da ragazzi intelligenti e professionali: sono contento di allenarli e non li cambierei con nessuno. Sono eccezionali. Fisicamente stanno bene, hanno terminato sempre le partite in crescendo. Da un punto di vista tecnico-tattico ci vorrà ancora qualche settimana per assimilare ogni meccanismo al meglio: anche per questo sono molto tranquillo». Con il Taranto con cui il Sorrento ha vinto 2-1: «Abbiamo saputo soffrire al cospetto di un Taranto che ha disputato un’ottima partita: i rossoblù hanno palleggiato bene sfiorando il gol. Noi, siamo stati bravi a capitalizzare le poche occasioni che ci hanno concesso. Questa vittoria significa tanto al di là della nostra classifica attuale. È importante perché ci dà ulteriore fiducia nei nostri mezzi. Dieci punti in quattro sfide sono un bel bottino ma ogni partita avrà una storia a sé in un campionato che è molto difficile. Il successo di Taranto ci permetterà di lavorare bene e di migliorarci ancora».