Il Costa d’Amalfi perde con il Vico Equense ma mister Ferullo si ritiene soddisfatto dei suoi ragazzi: “Questi sono campi difficili dove se riesci a portare a casa un punto hai fatto una buona gara. Sapevamo della loro dinamicità, il campo reso veloce dalla pioggia li ha agevolati, però non credo ci siano stati grandi interventi del mio portiere. Noi abbiamo preso un incrocio dei pali nel primo tempo dove potevamo sbloccare la gara ma, tutto sommato, forse il pari era il risultato più giusto. Come sempre gli episodi possono modificare la gara e questa volta ha fatto la differenza per gli avversari”. Arrivano i complimenti da mister Nardo per il buon gioco espresso dal Costa d’Amalfi ma quando incide la sconfitta? “Il nostro percorso è a prescindere da questo risultato. Abbiamo una squadra giovane e le battute di arresto ci possono stare e aiutano a crescere. Rigiro i complimenti a mister Nardo: la sua squadra gioca bene, annovera giocatori importanti e di provata esperienza. Ora affronteremo il Buccino con la stessa determinazione. C’è molta confusione nel mondo dello sport a causa del Covid: anche oggi non si sapeva se venivamo a giocare o meno e tutto ciò incide parecchio in una squadra giovane”.