Calcio, mister Castori: “Vincere aiuta a vincere, battere il Pisa sarebbe molto importante”

Domani alle 14 la Salernitana affronterà il Pisa allo stadio Arechi; alla vigilia del match ecco le parole di mister Castori: “La squadra è stata costruita per giocare con il 4-4-2 e voglio che attraverso questo schema maturi una precisa identità di gioco. Oggi, quindi, è presto per parlare di turnover, mi aspetto però dei miglioramenti sotto il profilo atletico. Abbiamo approfittato della pausa per permettere ai giocatori di tornare in forma. Il Pisa? E’ una squadra che conferma anno dopo anno le proprie potenzialità ma, a prescindere dall’avversario, guardo in casa mia e lavoro affinché la squadra possa affrontare senza problemi qualsiasi difficoltà. La Serie B è un campionato molto equilibrato, si gioca ogni tre giorni e ciò acuisce la difficoltà. Vincere aiuta a vincere, ci consente di avere entusiasmo e fiducia. Non vogliamo fare alcuno squillo di tromba, ma battere il Pisa sarebbe molto importante”.