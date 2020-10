Calcio, Massa Lubrense-San Vito Positano: sentiamo De Gregorio sul derby tra le due coste

ASD Massa Lubrense – San Vito Positano. E’ questo il derby delle due coste, quella di Amalfi e Sorrento, più atteso per il campionato Promozione, Girone D. Il match è in programma per domenica 1 novembre alle ore 14:30, presso lo stadio comunale Marcellino Cerulli.

E’ un momento critico per il covid, soprattutto per la partita di sabato – ha detto il presidente del Massa, Raffaele De Gregorio. Il nostro girone l’unica squadra che ha giocato siamo stati noi. Mi auguro che la prossima possiamo trovare le partite di tutte le altre squadre. Purtroppo stiamo vivendo questo momento in maniera difficile.

Intanto a Massa lo sport prosegue in tutta sicurezza. La prossima settimana ci sarà una sfida coronata da un momento molto bello ed emozionante, che il presidente non ci ha potuto svelare ora.

L’andamento del Massa Lubrense, nonostante tutte le altre partite rinviate causa covid, non è da sottovalutare. L’ultima vittoria conquistata in casa contro il Terzigno 1964. Per il San Vito Positano, invece, si parla di pochissimi dati, ma comunque positivi, che fanno riferimento ad una sola partita vinta 2 a 0 contro S.C. Victoria Marra.

Ne approfittiamo per fare gli auguri al presidente Raffaele De Gregorio per i suoi “17” anni.