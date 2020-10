Calcio, Maiuri lascia il Foggia ancor prima dell’inizio del campionato

Vincenzo Maiuri, ex mister del Sorrento e, approdato al Foggia da poco tempo, ha già interrotto i rapporti con la società ancor prima dell’inizio del campionato di Serie C. Nella giornata di ieri, infatti, sembra che l’allenatore ed il suo staff tecnico non si siano presentati all’allenamento perché insoddisfatti dal mercato rossonero. Nonostante la dirigenza abbia promesso al tecnico di portargli i giocatori da lui richiesti, Maiuri questa mattina ha definitivamente deciso di abbandonare la panchina, lasciando il posto probabilmente a Ninni Corda, attuale dirigente del club.