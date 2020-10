Al vantaggio iniziale del Fasano con Bernardini, risponde il “Toro” Vincenzo Liccardi nella sua seconda rete per i rossoneri costieri. Le azioni salienti della prima trasferta stagionale per il Sorrento di mister Fusco, che tornano dalla Puglia con un punto importante, sono state mandate in onda da Canale 7. Intanto domenica prossima alle 15, allo Stadio Italia, arriverà la Fidelis Andria, reduce come il Sorrento, da una vittoria ed un pareggio.