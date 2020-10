Calcio, la positività al Covid19 colpisce un giocatore grigiorosso. Rinviato il match di esordio in campionato tra Costa d’Amalfi ed Angri

Parte con un rinvio di gara la sfida che sabato scorso si sarebbe dovuta giocare in casa del Costa d’Amalfi contro l’Angri; a seguito, però, di un caso di positività al Covid 19 di un giocatore grigiorosso, i l Comitato Regionale Campano ha accolto l’istanza della società ed ha deciso di rinviare il match a l 25 novembre 2020 alle ore 14.30 perchè, a differenza dei campionati professionistici in cui le squadre possono chiedere il rinvio se hanno più di 10 positivi in squadra, in quelli dilettantistici basta averne uno per non giocare. Quindi l’esordio in campionato per il Costa d’Amalfi avverrà alla seconda giornata, contro l’Alfaterna in trasferta, mentre l’Angri esordirà contro l’Agropoli.