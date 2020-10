Calcio. La Nocerina comunica la positività al Covid 19 di 15 tesserati tra giocatori e staff

L’ASD Nocerina Calcio 1910 comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati quindici casi di positività tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Sospese in via precauzionale tutte le attività del settore giovnanile per le prossime due settimane. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione.