Calcio, la Juve Stabia si aggiudica il derby con la Cavese

La soddisfazione di segnare e di vincere, quella dell’esperto capitan Mastalli che, dopo aver siglato la rete del vantaggio, ha esultato dedicando un cuore alla futura moglie Margherita. “La dedica è sempre la stessa, la gioia da dividere con i compagni. Questo che sta nascendo è un bel gruppo, ed è merito di tutti se abbiamo iniziato benissimo questo campionato. Tante buone prestazioni, risultati importanti, insomma tutto va bene. La punizione? Diciamo che qualche dritta me l’aveva data Calò lo scorso anno”. Sul ritorno dei tifosi al Menti dopo tantissimi mesi: “E’ stato bellissimo tornar a segnare davanti ai nostri tifosi, e spero di potermi ripetere spesso quest’anno, anche se quello che conta è la squadra. Non siamo ancora al meglio, è una rosa tutta nuova, ma siamo in crescita. Questo primo scorcio parla a nostro favore, sarà un campionato difficile, ma potremo toglierci tante soddisfazioni”, queste le parole del capitano. Ad essere fiero e soddisfatto del team che si sta formando sotto la sua guida è, però, anche il mister Padalino che ha così commentato la gara contro la Cavese: “Abbiamo vinto un derby importante contro una buona squadra che, probabilment, ha raccolto meno di quanto avrebbe nelle corde. Non era facile, abbiamo cambiato modulo passando al 3-4-2-1, sia per una questione tattica, sapendo che tipo di gara avrebbe impostato l’avversario, ma anche per cercare di gestire ed ottimizzare tutti i calciatori”. Per le tante gare da disputare in poco tempo, il mister è sicuro: “Possiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Anzi, all’inizio ero preoccupato per il cammino che avremmo potuto e dovuto fare in questo avvio di campionato. Avrei firmato all’inizio per questi punti, anche se analizzando l’impegno col Monopoli e la prestazione col Catania ci sarebbe persino da recriminare. Bisogna solo fare i complimenti ai ragazzi per quanto stanno facendo, andando anche oltre la stanchezza fisica. Stiamo gestendo bene il tour de force, mi è piaciuto chi è andato in campo all’inizio nel derby, ma anche chi è subentrato per l’approccio mentale”.