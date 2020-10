Calcio, la Juve Stabia omaggia gli abbonati di un codice regalo Eleven Sports

La S.S. Juve Stabia in collaborazione con la Lega Pro si è resa promotrice di una particolare iniziativa a vantaggio degli abbonati della scorsa stagione che non hanno potuto godere degli ultimi ingressi allo stadio durante il lockdown. Preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato Serie BKT senza la presenza di pubblico, informa i propri tifosi abbonati della stagione sportiva 2019/2020 che verranno omaggiati di un codice regalo Eleven Sports che consentirà la visione completa dell’intero pacchetto serie C per la durata di 30 giorni dall’attivazione, che deve avvenire, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2020. Ciascun abbonato potrà riscattare il codice attraverso l’invio di un whatsapp al numero, non attivo per la ricezione delle chiamate, 3317520021 di una fotografia della tessera di abbonamento e il relativo documento che ne confermi la validità. E’ possibile inviare quanto richiesto per ricevere il codice, entro e non oltre le ore 18 del 15 ottobre. Come è possibile inserire e riscattare il codice? Semplice! Collegati al sito elevensports.it e clicca sul pulsante ‘registrati’. Compila il modulo di registrazione inserendo tutti i dati anagrafici e la mail richiesta. Completata la registrazione, accedi. Collegati poi, dopo aver effettuato l’accesso, a elevensports.it/redeem e inserisci il codice che ti è stato mandato. Clicca su riscatta. Una volta uscito l’avviso di ‘codice inserito valido’, dovrai inserire il metodo di pagamento. NB. nessun addebito sarà effettuato nel corso del primo mese di visione che è gratuito. Al termine del primo mese, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al costo di euro 7,90. Sarà possibile disdire, in qualsiasi momento, prima della data del rinnovo, l’abbonamento stesso: effettua il login e accedi alla tua area personale alla pagina http://elevensports.it/user_page. Clicca su disdici e conferma la tua decisione sul pop up che si aprirà.