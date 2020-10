Calcio, Juve Stabia-Virtus Francavilla, arbitra Di Graci di Como

Sarà il sig. Alessandro Di Graci della sezione AIA di Como a dirigere il match Juve Stabia – Virtus Francavilla valevole per la 4^ giornata del Campionato di Serie C girone C 2020 – 2021, in programma allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, Domenica 11 Ottobre con inizio alle ore 15,00. Il sig. Di Graci sarà coadiuvato dal Federico Votta della sezione Moliterno e dal sig. Giovanni Dell’Orco della sezione AIA di Policoro, il IV° ufficiale sarà il sig. Maurizio Barbiero della sezione AIA di Campobasso.