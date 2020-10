Calcio – Juve Stabia, ordine di Padalino ai suoi ragazzi: “In Calabria per fare punti”

L’allenatore della Juve Stabia Padalino medita il riscatto delle Vespe nella difficile trasferta di Vibo Valentia- Dalla Calabria il mister, ex colonna del Foggia di Zeman, cercherà di portare a casa una vittoria salutare per le sorti della Juve Stabia.

Ecco le sue parole in conferenza stampa pre-partita:

“Bentivegna non sarà della gara, ha una piccola lezione al quadricipite e speriamo di recuperarlo in una ventina di giorni circa. Dei nuovi qualcuno giocherà altri no perché la condizione non è al top. Aspetteremo un inserimento graduale.

Tutti rispettano i dettami tecnici e tattico ma siamo ancora scolastici. C’è mancanza di conoscenza fra di loro. Al di là della condizione fisica è importante l’amalgama. Non abbiamo ancora continuità ma contiamo col migliorare della condizione fisica di centrare l’obiettivo.

Ci vogliono ancora alcuni rinforzi. Anche perché gli impegni sono tanti. Avere le alternative è importante. Stiamo cercando fino all’ultimo giorno qualcos’altro e anche con gli svincolati non è escluso che faremo qualcosa.

Troest e Allievi fanno parte del nostro progetto e se non succedono clamorosi risvolti sono calciatori che faranno parte della rosa della Juve Stabia.

Vibo resta una partita importante soprattutto per fare punti. Non abbiamo la condizione ideale ma a parte tre o quattro squadre è un problema che riguarda un po’ tutti. Se avessimo vinto domenica il mio ragionamento non sarebbe cambiato.

Mancano ancora cinque elementi. Un terzino destro, un centrale, due centrocampisti e una punta. Bubas? Un ragazzo duttile che si presta a giocare in diverse zone di campo e ci dà alternative in attacco. Fa molto bene anche la fase difensiva.

Penso anche a moduli alternativi al 4-3-3. Non c’è la staticità e la variazione degli uomini e dell’occupazione degli spazi è molto importante.

Sono preoccupato per la situazione COVID. Se noi facciamo i tamponi, c’è anche tanta gente asintomatica di cui non si sa niente. È un problema che non sarà risolto nel breve periodo.

Nella composizione dei sei di centrocampo, rispetto alle caratteristiche che abbiamo, occorrerebbe qualche centrocampista più strutturato fisicamente da utilizzare nelle palle inattive sia offensive che difensive. Ci sono gare in cui devi andare sui duelli aerei ed è importante avete giocatori strutturati fisicamente.