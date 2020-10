La gioia dell’esordio in casa, alla guida della squadra della sua città, ha commosso non poco mister Nardo. Il Vico Equense ha battuto per 3-1 la Virtus Cilento grazie ad una prestazione spettacolare dei ragazzi ed il tecnico a fine gara, ai microfoni di Gwendalina TV ha affermato: “sono molto felice per tanti motivi, oggi è andato tutto alla perfezione ed ho visto una squadra con la quale ci possiamo divertire; ho già fatto i complimenti ai giovani ma, lavorare con gli “anziani” che hanno tantissima esperienza, è facile: basta uno sguardo per capirci e loro già sanno cosa devono fare. L’obiettivo resta sempre lo stesso, quello di fare un bel campionato!”.