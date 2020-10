Calcio, il Vico Equense ufficializza l’arrivo del difensore Ciro Manzi

L’asd Vico Equense 1958 è lieta di comunicare che dopo anni di corteggiamento, il ds Guidone è riuscito ad assicurarsi le prestazioni di Ciro Manzi, classe 87, ex Turris, Savoia e Cavese. Le prime parole di Manzi: “Sono contento di essermi accasato a Vico, nonostante le tante richieste anche da serie superiori. I ringraziamenti vanno al direttore Guidone per la possibilità datami; l’impegno sarà massimo per raggiungere al piu presto gli obiettivi prefissati”. Il difensore 33enne, nativo di Cava De’ Tirreni ha trascorso la scorsa stagione con la maglia della Battipagliese realizzando 3 goal in 22 presenze.