Calcio, il Sorrento vince con il Molfetta e aggancia primo posto in classifica

Che gara, che grinta! Dopo oltre 90’ di battaglia, testimoniati dagli undici gialli estratti dal direttore di gara, il Sorrento ne esce vittorioso ed aggancia il primo posto in classifica. Da segnalare il primo clean sheet registrato dalla difesa rossonera, grazie all’ottimo lavoro di tutti e non solo della retroguardia. Mattatore di giornata Cunzi, freddissimo a trasformare in rete dal dischetto un pallone pesantissimo. È vetta!