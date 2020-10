Calcio, il Sant’Agnello Promotion: “lo sport è un mezzo per garantire la salute”

2. Anzi NO: il ministro Spadafora in diretta Tv e tramite il sito del Dipartimento per lo Sport afferma che è possibile svolgere allenamenti individuali all’aperto;

7. FERMI TUTTI !!!

Interviene il Ministero dell’Interno che blocca tutto: secondo loro non sono permessi allenamenti individuali. GAME OVER !!! Ma una domanda mi sorge spontanea, quando hanno scritto questo DPCM chi ci stava? Lo hanno letto? Ma ci state prendendo in giro? State bruciando risorse, lavoro e tempo di chi ci mette l’anima per permettere a bambini e ragazzi di praticare sport in contesti sani ed organizzati. Avete rovinato lo sport, e ancor peggio state rovinando i nostri ragazzi. I problemi non si risolvono nascondendo la testa sotto la sabbia… Vogliamo misure coerenti a tutela della salute, e lo sport non puó essere che un mezzo per garantirla.