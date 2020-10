Calcio, il Real Sociedad scalda i motori per il match contro gli azzurri: “Napoli, vi daremo una prova della nostra Cazzimma”

“Ciao @sscnapoli! Siete pronti per il nostro appuntamento di giovedì? Vi daremo prova della nostra Cazzimma!”, con queste parole i prossimi avversari del Napoli si scaldano in vista della partita di Europa League che si disputerà giovedì alle 21 a San Sebastiàn. Come annunciato dalla società stessa, sarà una gara a porte chiuse a causa delle problematiche causate dal Covid ma è previsto un regalo ad 11mila tifosi: “Siamo rammaricati della situazione, ma dobbiamo essere più prudenti che mai e invitiamo i nostri tifosi a comprendere la gravità e ad agire in modo responsabile. Scusandoci per l’accaduto, sorteggeremo 11mila tifosi fortunati tra quelli inizialmente iscritti per poter assegnare loro le maglie dei calciatori della nostra squadra del cuore che saranno in campo giovedì sera”.