Calcio, il nuovo DPCM ferma anche il Sorrento Futsal

Il nuovo DPCM in vigore da ogi, lunedì 26 ottobre, ha previsto la sospensione del Campionato di Serie C2 di Futsal fino al prossimo 24 novembre. “Una notizia che sicuramente ci rattrista, ma la situazione emergenziale che stiamo vivendo ci impone di fare ancora dei sacrifici. Siamo tutti chiamati a scendere in campo, con grande senso di responsabilità, per affrontare una partita dura contro un avversario subdolo e meschino. La nostra passione resterà quella di sempre, anzi quest’anno lo è ancora di più grazie al calore e all’affetto dei tanti amici che, nonostante le difficoltà, hanno scelto comunque di stare al nostro fianco. La speranza è quella di poterci ritrovare il prima possibile con l’obiettivo di proseguire il percorso che abbiamo iniziato con tanto entusiasmo”, le parole della società.