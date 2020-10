A seguito della vittoria per 2-0 con il Castel San Giorgio, mister Ferullo del Costa d’Amalfi ha rilasciato delle importanti dichiarazioni: “Le traverse recriminate sono state prima da parte nostra e poi del San Giorgio. Non mi lamento della rosa che ho a disposizione ma è chiaro che qualche errore ci può stare perché figlio di un’età media di 19 anni: la stessa giovane età che però ha permesso di andare in crescita. Quando i ragazzi impareranno anche a saper leggere bene le situazioni in campo, avranno il futuro dalla loro parte. Ho la fortuna di avere alle spalle una società e dei dirigenti con cui mi confronto tutti i giorni e con cui condivido gli stessi obiettivi che ci permettono di attuare una programmazione; ci saranno senz’altro delle battute di arresto ma dare un’impronta forte è importante”. Domenica prossima la squadra costiera affronterà un’altra squadra costiera, il Vico Equense, di cui il mister dice: “E’ andato a rimpinguare la rosa con elementi ottimi e di esperienza; per questa partita noi metteremo in campo l’organizzazione di un team giovane che ci può far prendere punti importanti”.