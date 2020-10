Calcio, il Costa d’Amalfi batte l’Alfaterna per 3-2

Il Costa d’Amalfi vince e porta a casa i primi tre punti di questo campionato, ma quanta sofferenza! Partono bene i biancazzurri e, dopo appena 11 minuti, è già 2 a 0 grazie alla doppietta di Stoia. La prima rete arriva per una grande combinazione al limite, con Catalano che serve Apicella, il quale la mette dentro per l’accorrente Stoia, che di giustezza realizza il vantaggio. Il raddoppio proviene da una leggerezza della retroguardia nocerina, con ancora Stoia bravo ad approfittare e a realizzare.

Dopo il raddoppio peró i costieri abbassano i ritmi, cercando di gestire la gara e ripartire in contropiede, dando forse un po’ troppo campo ai padroni di casa, che trovano la rete quasi al termine dello scadere, e sugli sviluppi di un angolo, con Di Giacomo, mentre pochi minuti prima i costieri potevano portare la gara sullo 0-3 con Lettieri. Nella ripresa la gara non regala emozioni palpabili, ma il goal del pari arriva ancora su calcio d’angolo, con un batti e ribatti ed colpo di testa finale di Lenci.

I biancazzurri provano a svegliarsi dal torpore, e cominciano a premere sull’acceleratore ed a quattro minuti dal termine giunge il nuovo sorpasso, grazie a Bartiromo con una conclusione dal limite che si insacca alle spalle di Botta. I minuti finali non portano altri sussulti, ad esclusione di un gol annullato a Stoia per fuorigioco. Una vittoria importante, una vittoria di cuore, a seguito di una lunga inattività in campionato. Oggi era importante portare a casa i tre punti per cominciare la stagione nel migliore dei modi e poi si sa che la prima partita è sempre un punto interrogativo, a prescindere dall’avversaria.

Adesso la squadra osserverà due giorni di riposo, per poi riprendere gli allenamenti martedì, in vista della gara interna contro il Castel San Giorgio.