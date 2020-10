Calcio, Gasperini ritrova Ilicic: sabato contro il Napoli potrebbe partire dalla panchina

Il Napoli tornerà in campo sabato 17 ottobre nel match contro l’Atalanta. Sarà una gara particolarmente sentita da entrambe le squadre. Si affronteranno due compagini che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione e che vogliono contunuare la scia positiva. Una sfida per le primissime posizioni della classifica per cui è impossibile fare pronostici. Arrivano intanto delle belle notizie per Gian Piero Gasperini che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe ritrovare Ilicic e Miranchuk. Gattuso potrebbe invece schierare il nuovo acquisto Bakayoko mentre è certa l’assenza di Insigne che dovrebbe rientrare in campo il 25 ottobre per il derby con il Benevento.