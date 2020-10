Calcio, Gasperini: “affrontiamo una delle avversarie più forti del campionato”

Alla vigilia del big match Napoli-Atalanta, mister Gasperini, cha ha recuperato anche Ilicic, ha dichiarato: “Sappiamo che sono forti, soprattutto in attacco. Il Napoli era difficile da affrontare già lo scorso anno e oggi hanno aggiunto giocatori importanti, tenendo comunque i migliori. È una delle avversarie più forti del campionato”. Sui giocatori tornati dalla nazionale, il mister nerazzurro afferma: “Chi è andato in nazionale ha fatto bene e torna con il morale alto. I giocatori del Napoli invece non fanno una partita vera da settimane e settimane e questo per noi può essere un vantaggio, anche se avranno avuto più tempo per preparare la gara di domani”.