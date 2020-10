Calcio, finisce 1-0 Teramo-Juve Stabia. Arrigoni beffa le Vespe

Seconda sconfitta per la Juve Stabia di Mister Padalino che ripropone la difesa a tre con Romero e Bubas in avanti, contro un Teramo che si conferma essere una delle più belle realtà della serie C. Dopo il rinvio alle 18.30 della sfida per la positività di due calciatori dell’undici abruzzese, le Vespe hanno fatto, tutto sommato, una degna prestazione. Ma un risultato che premia i padroni di casa grazie ad una conclusione da oltre trenta metri di Arrigoni, che trova l’angolino dove Tomei nulla può; il match si accende con diverse occasioni sia da una parte che dall’altra: Cappa sfida ancora il portiere gialloblù, poi le vespe ci provano con diverse conclusioni di Bubas, Scaccabarozzi e Romero ma tutti i tentativi non centrano la porta di Lewandoski. Il risultato di misura non sembra compromettere il cammino degli stabiesi, che potranno finalmente godere di una settimana intera di allenamenti prima della sfida interna con il Bisceglie.